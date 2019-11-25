Україна отримає допомогу від США у повному обсязі: експертка з міжнародних питань

Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала затримку із військовою допомогою США Україні, та чи варто нам розраховувати на підтримку США у майбутньому.

"Я не вбачаю цьому зраду. Оскільки у нас було політичне питання на початку вересня. Воно стосувалося принципового надання чи не надання допомоги. Більша частина вже надійшла, і залишилось 35 млн - а це незначна кількість від загальної суми для того, щоб шукати тут певний гучний політичний підтекст. Навпаки, адміністрації Трампа важливо зараз продемонструвати, що немає жодних обмежень, обумовлень, і не залежно від того, як розвивається комунікації безпосередньо із командою Зеленського, допомога надходитиме", - заявила експертка.

Вона додала, що Україна може розраховувати на отримання подібної допомоги і в майбутньому.

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