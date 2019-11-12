Україна не пристосована для життя людей з порушеннями зору: експертка

Засновниця організації "Бачити серцем" Олеся Яскевич у прямому етері на ObozTV прокоментувала, на скільки комфортно жити людям із порушенням зору в Україні.

"Якщо бути об'єктивними, то і Київ, і Україна в цілому не пристосовані для того, щоб люди із порушеннями зору могли самостійно пересуватись, отримувати якісь послуги, елементарно самостійно сходити в кав'ярню, або замовити собі квиток - це майже не можливо, на жаль. Проте я не можу сказати, що все не так погано: за останні 5 років ситуація стала набагато краще. Якщо ви звернули увагу, то вже можна побачити тактильні смуги на тротуарах. Є озвучка в трамваях, тролейбусах та метро, і це дуже класно. Ми тільки-тільки вступаємо у еру інклюзії. І якщо говорити взагалі, то про інклюзію говорити зарано, але зміни вже помітні, вони є", - зазначила Яскевич.

Вона заявила, що саме суспільство, в першу чергу, не готове до інклюзії, але процес вже запущено, і ми зараз знаходимось у перехідному стані. Те, що про це говорить перша леді, і багато хорошого зробила для цього питання ще попередня перша леді - Марна Порошенко, - є дуже важливим, додала експертка.

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