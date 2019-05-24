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Україна може стати розмінною монетою на переговорах США і Росії: експерт

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Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначив, що Нормандський формат переговорів, продемонстрував намагання Росії виступати в ролі "посередника" і будь-якими шляхами відходити від відповідальності за події на Донбасі. Але залучення більш потужного гравця, якими є США, може змінити цю ситуацію. Але Україна може потрапити, на його думку, в таку пастку, що українське питання стане предметом торгів і поступок на переговорах між Москвою та Вашингтоном.

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