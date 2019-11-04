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4 листопада • оновлено в 12:35
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Україна має реагувати на незаконний перетин кордону: військовий експерт

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Військовий експерт Владислав Селезньов у прямому етері ObozTV прокоментував візит депутата нелегітимної Держдуми РФ в Золоте.

"Важлива не стільки моя реакція на цю ситуацію, скільки реакція служби безпеки України. На якій підставі депутат Держдуми РФ опинився на території України, мені невідомо, яка реакція, і чому не було докладено зусиль для того, щоб не допустити незаконного проникнення на територію нашої держави особи у невстановленій формі. Безумовно - це питання, і реакція відповідних структур має бути миттєвою. Якщо цієї реакції не буде, то безумовно, у суспільства виникне запитання, а чим займаються силовики, які відповідають за цей напрямок діяльності. І це, безумовно, не додасть ладу в нашій державі", - заявив Селезньов.

За його словами, ми завжди наголошуємо, що Україна є демократична і правова держава, і зараз є факт незаконного перетину кордону, тож займатися "дипломатичним політесом" у даній ситуації не доречно, зазначив військовий експерт.

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Владислав Селезньов
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