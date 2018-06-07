Ухвалення закону про Антикорупційне суді, вибух в Багдаді - новини на ObozTV

ВРУ прийняла законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. Засуждений у РФ українець Кольченко припинив голодування через стан здоров`я. Щонайменше 18 осіб загинули під час вибуху у Багдаді. Військові у Польщі почали збирати особисті дані про громадян країни інших національностей.

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