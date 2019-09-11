У якому статусі Коломойський відвідав Зеленського, чому журналісти не цікавляться Сенцовим і перші кнопкодави в Раді

Ігор Коломойський завітав на Банкову, де зустрівся із Володимиром Зеленським. ТСН (Телеканал 1+1) не визначились, як же його називати - бізнесмен чи колишній голова Дніпропетровської ОДА. Колеги можуть не стримувати своїх бажань вгодити обом своїм патронам. Тому, ми радимо не зупинятись, а ще використати такі звання та титули Ігоря Валерьовича, зокрема, "олігарх" та "колишній роботодавець президента України".

Депутат Михайло Папієв (ОПЗЖ) знову розкладає картки за своїх колег, готовий проголосувати у будь-який момент, а "відкрив сезон" мажоритарник Олександр Ковальов, який виграв на найменшому окрузі, набравши лише 220 голосів виборців.

Лишається загадкою, чому журналісти, які прийшли на вчорашню прес-конференцію до Олега Сенцова та Олександра Кольченка та які готували сюжети у випусках новин на телеканалах, настільки байдужі не тільки до їхньої минулої долі, але й не мали такту у їхньому становищі у сьогоденні.

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