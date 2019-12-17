У ВР назвали дату розгляду закону про ринок землі в Україні

Кореспондентка ObozTV Влада Цуркан відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Вона прокоментувала порядок денний народних обранців

"Сьогодні у депутатів дуже багато законопроектів на порядку денному. Розглянуть сьогодні повторно закон, на який президент України наклав вето. Він стосується створення тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховною Радою України. До нього президент вже вніс свої поправки, тож цілком вірогідно, що сьогодні депутати його ухвалять. Також планують внести зміни і до закону про недоторканність депутатів. Один із найобговорюваніших законопроектів - це закон про децентралізацію", - заявила Цуркан.

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