У випадку перетину кордону Януковича ув'язнять відповідно до рішення суду: радник міністра МВС

Радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко розповів. як діятиме поліція, у випадку, якщо Янукович повернеться до України.

Він заявив, що поки що є діюче рішення Оболонського суду, і жодного іншого рішення немає. Якщо буде якесь інше рішення, то правоохоронні органи будуть діяти, виходячи із іншого рішення. Мартиненко висловив переконання в тому, що інше рішення не може з'явитись.

"Знаючи матеріали цієї справи, я не бачу перспективи для зняття цієї санкції", - зазначив радник міністра.

Відповідно до існуючого рішення, у випадку перетину державного кордону України Янукович буде переданий відповідним органам для відбування покарання. 13 років позбавлення волі - це спецзаклад з відповідними умовами, а оскільки Янукович вже мав проблеми із законом. то можна говорити про даний випадок. як рецедив, тому навіть розглядати якісь пом'якшувальні заходи у даному випадку не мають, додав Мартиненко.

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