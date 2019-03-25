У Венесуєлу прибули війська Кремля

У міжнародний аеропорт Майкетія (Каракас) у Венесуелі в суботу, 23 березня, прибули два російські військово-транспортні літаки Іл-62 і Ан-124 із військовими на борту.

За даними NoticieraDigital, у країну прилетіли 99 російських військовослужбовців або ж бійців приватних військових компаній на чолі з начальником Головного штабу Сухопутних сил РФ, генералом Василем Тонкошкуровим.

Крім того, Ан-124, за деякими даними, перевіз 35 тонн невідомого вантажу. У мережі з'явилися фото та відео з льотного поля, а також із групою людей біля літаків.

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