У Вакарчука зменшився ''Голос'': з партійних списків виключили двох

У Вакарчука зменшився ''Голос'': з партійних списків виключили двох498Читати матеріал російською
З партії "Голос" виключили двох кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах через невідповідність їхньої попередньої політичної діяльності критеріям політсили.
Про це повідомила прес-служба партії. Так, виключений був кандидат у Волинській області Тарас Шкітер. Причиною стали докази журналістів, що він був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.
Слідом за ним виключили Євгена Кугука. Його ім'я виявили у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року
"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це є неприйнятним. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — заявила антикорупційна активістка Олександра Устинова, що входить до п'ятірки виборчого списку "Голосу".
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