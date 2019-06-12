ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
МедОбозГоловна

У Вакарчука зменшився ''Голос'': з партійних списків виключили двох

498Читати матеріал російською

З партії "Голос" виключили двох кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах через невідповідність їхньої попередньої політичної діяльності критеріям політсили.

Про це повідомила прес-служба партії. Так, виключений був кандидат у Волинській області Тарас Шкітер. Причиною стали докази журналістів, що він був пов'язаний із діяльністю партії "Український вибір" Віктора Медведчука у Луцьку.

Слідом за ним виключили Євгена Кугука. Його ім'я виявили у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах 2014 року

"Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це є неприйнятним. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора", — заявила антикорупційна активістка Олександра Устинова, що входить до п'ятірки виборчого списку "Голосу".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини