У ЦВК видають посвідчення кандидатам у народні депутати

"До 1 липня створити виборчі комісії, до 3 липня - сформувати їх склад". Таке завдання наразі виконують Окружні виборчкоми. А ось у ЦВК, після закінчення реєстрації кандидатів у депутати, останні – шикуються в черги, аби отримати відповідні посвідчення. Пан Роман, з третього виборчого округу міста Олександрія, Кіровоградської області. Погодив друк агітаційних матеріалів, отримав посвідчення кандидата у народні депутати, але залишився незадоволений.

"Щоб сюди потрапити потрібно 10 раз зателефонувати кураторові, замовити. Вже все можна робити набагато простіше і мені здається це буде набагато ефективніше", – говорить кандидат у народні депутати, самовисуванець Роман Дамченко.

Також своє посвідчення сьогодні отримав колишній мер Києва Олександр Омельченко. Він іде у верховну раду по 223 мажоритарному виборчому округу столиці.

"Я думаю на двох юних молодих енергійних завзятих, потрібен один умовно наставник, який має досвід. Треба щоб у Верховній Раді були представники від науки, освіти, представники культури і спорту, від медицини, від промисловців", — вважає кандидат у народні депутати Олександр Омельченко.

Але, на думку Олександра Олександровича, відчути якість роботи нового парламенту українці зможуть лише за результатами 2020 року. І радить провести в листопаді-грудні місцеві вибори, щоб утворився єдиний дивізіон якісно нової вертикалі влади.

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