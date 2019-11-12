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12 листопада • оновлено в 18:53
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У суспільстві зараз багато міфів про ринок землі: професор економіки

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Експерт з питань земельних відносин, професор Київської школи економіки Олег Нів'євський у прямому етері ObozTV прокоментував голосування щодо ринку землі в Україні.

Він заявив, що в Україні, по суті, вже є власники землі - це ті ж самі власники нерухомості.

"Для мене немає різниці між власністю на землю чи нерухомість. Ніхто землю з України вивозити не буде. Я прихильник того, щоб ми зростали якомога швидше, і вважаю, що лише доступ іноземців до ресурсу землі, він здатен підвищити розвиток економіки на декілька відсотків. Пан президент закликає іноземців інвестувати, а суспільство каже, що не згодне із продажем землі іноземцям. Не потрібні подвійні стандарти. Якщо брати Аргентину чи США, то там власність іноземців на землю складає менше 10%, а суспільству зараз дали багато міфів, які не відповідають дійсності", - заявив Нів'євський.

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