У Сумах ліфт вбив малюка – Стан здоров'я Клиха – Ускладнення погодних умов в Україні – новини на ObozTV

У Сумах загинув двомісячний малюк. В одній із багатоповерхівок раптово зірвався ліфт, з якого дідусь, повертаючись із прогулянки, саме викочував візок із дитиною.

Українського політв’язня Станіслава Клиха росіяни запроторили до психлікарні, проте звітують, що стан його здоров'я – задовільний. Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена після листа Клиха, де він написав про свій критичний стан здоров’я: можливу гангрену та підозру на рак.

До України йде негода. Синоптики попереджають про погіршення погодніх умов: активно циклон буде діяти в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях. Майже на всіх дорогах України, крім півдня, очікують ожеледицю, а на заході - сильні пориви вітру.

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