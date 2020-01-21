У США тисячі вийшли на мітинг на підтримку вогнепальної зброї

У Річмонді, столиці штату Вірджинія (США), 20 січня відбувся мітинг на підтримку права на зберігання і носіння зброї.

За оцінкою поліції, на акцію прийшли близько 22 тисяч учасників. Багато хто приніс із собою зброю, зокрема пістолети, гвинтівки та дробовики, передає The Washington Post.

На місці збору людей діяли посилені заходи безпеки, але акція пройшла мирно: поліція повідомила тільки про один арешт.

Зазначимо, мітинг за легалізацію носіння зброї організував рух Virginia Citizens Defense League. Подія була викликана наміром демократів, які зараз займають більшість місць у Генеральній асамблеї Вірджинії, ввести у штаті нові обмеження на вогнепальну зброю.

Частина учасників акції висловила підтримку президенту США Дональду Трампу. Він, зі свого боку, прокоментував мітинг у Twitter-акаунті.

Глава країни заявив, що демократи намагаються позбавити американців прав, передбачених Другою поправкою до Конституції США, і закликав голосувати за республіканців.

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