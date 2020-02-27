У Совфед Росії пригрозили "узаконити" окупацію Криму

Росія має намір прийняти закон, який унеможливить повернення захоплених нею територій інших країн, включно з українською Крим.

Про це в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" заявив одіозний член комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Олексій Кондратьєв.

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