У Совфед Росії пригрозили "узаконити" окупацію Криму
Росія має намір прийняти закон, який унеможливить повернення захоплених нею територій інших країн, включно з українською Крим.
Про це в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" заявив одіозний член комітету Ради федерації Росії з міжнародних справ Олексій Кондратьєв.
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