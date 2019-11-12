Головна Новини
12 листопада • оновлено в 12:50
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У Соловйова придумали дату "громадянської" війни в Україні

43
Читати матеріал російською

Скандальний українофоб, автор ідеї про "російською світі" Сергій Кургінян заявив, що в 2022 році в Україні нібито неминуче почнеться "громадянська" війна.

За його словами, вона повинна охопити всю територію держави. Нетверезими "прогнозами" пропагандист вибухнув в ефірі передачі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини