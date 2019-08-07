У розмові Зеленського з Путіним могли звучати матюки: коментарі експерта

Експерт із політичних питань Тарас Семенюк розповів про міжнародні виклики та на що Українцям слід звертати увагу в першу чергу.

Експерт зазначив, що українці можуть вимагати оприлюднення телефонних розмов між президентами. На його думку, суспільство має право знати, про що говорили представники двох держав. Однак законом це поки що не дозволено, оскільки всі ці розмови відбуваються під грифом "таємно", додав він. Це зроблено через різну культуру сприйняття інформації, адже кожна людина сприйме розмову по своєму, пояснив експерт, а це може призвести до хибних висновків. Будь-яка інформація, яка подається на загал, є підготовленою, щоб не створювати в суспільстві непорозумінь.

Він додав, що загалом дипломатія є досить закритою, і майже всі політичні питання у світі вирішуються кулуарно. Це відбувається через те, що кожне слово, яке говориться у перемовинах на високому рівні є вивіреним та ретельно підібраним, пояснив експерт. При цьому Семенюк не виключив, що під час цих переговорів може лунати і нецензурна лексика, але це робиться виключно з метою досягнення мети, яку переслідує той чи інший переговірник.

Експерт також прокоментував загрози, які виникають для України від торгівельної війни США з Китаєм. Китай активно викуповує державні борги країн Європи та активно інвестує у землі за кордоном. Так, наприклад, Китай викупив 40% боргу Європейського Союзу, пояснив він. Це все непокоїть і Росію, і США. Саме через інтереси РФ в Україні, ми не бачимо високу активність Китаю в нашій крахні, заявив Семенюк.

Європа сьогодні "програє" диктатурі Китаю, через те, що Європа сьогодні дефрагментується, зазначив експерт. Він наголосив, що Україна може іти власним шляхом, іти окремо від Росії та Європейського Союзу. Семенюк навів приклад розвитку Туреччини, яка, на його думку, вдало балансує між ЄС та Росією.

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