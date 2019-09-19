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19 вересня • оновлено в 12:43
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У Росії своє розуміння формули, а у нас – своє: екс-голова МЗС України

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Дипломат Володимир Огризко, глава МЗС України в 2007-2009 рр. дав оцінку тому, що Україна погодилася на формулу Штайнмаєра

Він заявив, що нам потрібно мати власну стратегію того, як ми будемо звільняти Крим і Донбас. Це, за його словами, головна проблема.

"Ми весь час оперуємо якимись формулами: то Штайнмаєра, то Москва нам щось накидує. У нас повинна бути своя чітка і зрозуміла ідея, яку ми повинні методично просувати. А то виходить, що ми постійно відповідаємо на чийсь тиск , загрози, шантаж і т.д." - зазначив експерт.

"Ось дивіться, в Москві сказали, що "ми не будемо брати участь у зустрічі (безвідносно результатів), якщо ви не ..." і потім починається перерахування всіх речей, які ми повинні чомусь виконувати. Ми напали на Росію? Ми окупували у неї частину території? Або як? Ось яка логіка такої тактики переговорів? Ні, правда за нами, Бог за нами. Тому ми повинні вести вперед, а не відповідати на указки агресора", - заявив Огризко.

І Пристайко, і Кучма, за його словами, говорять правильні речі. Формула є. Але розуміння формули – немає. У Росії своє розуміння формули, у нас – своє. І поки у нас не буде чіткого розуміння, що це означає, до тих пір ситуація буде патовою. І до тих пір всі ці зустрічі і розмови будуть тільки розмовами, додав він.

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Володимир Огризко
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