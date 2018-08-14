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У перебоях зі своєчасної поставки в Україну вакцин винна корупція - активіст

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Голова правління Громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков заявив, що завдячуючи міністерству охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Всесвітній організації охорони здоров’я та UNISEF, було зроблено титанічну роботу з налагодження постачання вакцин для планового щеплення, для всіх регіонів України.

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Тимофій Бадіков
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Україна

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