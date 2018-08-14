У перебоях зі своєчасної поставки в Україну вакцин винна корупція - активіст

У перебоях зі своєчасної поставки в Україну вакцин винна корупція - активіст60Читати новину російською
Голова правління Громадської організації "Батьки за вакцинацію" Тимофій Бадіков заявив, що завдячуючи міністерству охорони здоров’я, Центру громадського здоров’я, Всесвітній організації охорони здоров’я та UNISEF, було зроблено титанічну роботу з налагодження постачання вакцин для планового щеплення, для всіх регіонів України.
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