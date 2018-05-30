У Парижі евакуювали табір мігрантів

У столиці Франції – Парижі – вранці у середу, 30 травня, розпочали евакуацію найбільшого табору для мігрантів у місті.

Про це повідомляє Le Figaro.

У таборі мешкало близько 1700 людей. Це вихідці з Судану, Еритреї, Сомалі.

Це вже 35-та евакуація табору мігрантів, яку влада Парижа організувала за три роки. Мешканців табору планують розселити в двадцяти тимчасових притулках у французькій столиці та околицях.

За інформацією ЗМІ, евакуація відбувалася мирно. Мігранти виходили з наметів із речами і чекали своєї черги.

У найближчі місяці влада Парижа планує евакуювати ще два табори.