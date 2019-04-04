''У НАТО сьогодні багато роботи'': Джердж розповів, з чим Альянс зустрічає річницю заснування

Голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергей Джердж зазначив, що за 70 років існування Північноатлантичного Альянсу було багато викликів і кризових ситуацій, але кожного разу НАТО виходило сильнішою організацією. Він нагадав, що у 90-ті роки, після розпаду СРСР та військового соціалістичного "Варшавського договору", ставили питання, "що буде робити НАТО, адже не буде роботи?!" . Але, за його словами, час показав, що сьогодні, враховуючи російську агресію в Україні, у НАТО роботи багато, як ніколи.

Він наголосив, що на сьогодні Альянс об'єднує європейську цивілізацію, яка живе по обох сторонах Атлантичного океану та налічує 1 млрд людей, які живуть у 30 країнах-членах НАТО.

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