У Лондоні заарештували Джуліана Ассанжа: Obozrevatel News

У Лондоні заарештували Ассанжа

Засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа заарештували у Лондоні. Влада Еквадору відмовилася продовжити йому політичний притулок. Наказ видав президент країни Ленін Морено. Одразу після цього до посольства Еквадору впустили британську поліцію. Ассанжа вже у кайданках вивели з амбасади. Там він переховувався від влади Британії шість років та десять місяців.

Спецоперація на Харківщині

На Харківщині затримали частину банди, яка грабувала інкасаторів протягом шести років. П'ятьох людей затримали, ще стільки - шукають. Крім того, їх підозрюють у замаху на головного лікаря Київського госпіталю ветеранів війни, кажуть у поліції. До складу злочинної групи входили правоохоронці, тому зловмисникам довго вдавалося переховуватися від закону.

Польські митники займались контрабандою цигарок з України

Польські митники за хабарі сприяли вивезенню контрабандних цигарок з України. Про це повідомляє Польське радіо. У схемі були задіяні понад три десятки людей, більшість з яких – українці. Злочинці з жовтня 2011 року до червня 2014 - переправили через польсько-український кордон понад 930 тисяч пачок цигарок. Незаконний товар перевозили цивільні спеціально обладнані авто.

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