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21 серпня • оновлено в 15:47
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У Кривому Розі мати напувала маленьку дитину алкоголем

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Софія Закревська Софія Закревська
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