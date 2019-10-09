У Києві знайшли зниклі залишки Шулявського мосту

Залишки Шулявського мосту в Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.

Як ідеться у сюжеті програми "Гроші", на запитання про те, куди поділися частини розібраного шляхопроводу, мер Віталій Кличко жартівливо відповів: "Вкрали" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Зниклі частини знайшли на будівництві одного з нових будинків "Укрбуду", хоча вони все ще перебували на балансі міста. Зазначається, що колишній власник компанії Микитась виграв тендер на будівництво нового мосту на Шулявці.

"Тепер у НАБУ є докази фізичної присутності цього мосту на будівництві "Укрбуду", і це підтверджує, що міст справді вкрали", – зазначив депутат Київради Ілля Сагайдак.

Як писав OBOZREVATEL:

14 травня до посадових осіб компанії "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася у рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала компанії з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Мікітасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал у Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!