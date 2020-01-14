У Києві затопило ТРЦ: перший поверх залило окропом

Директор центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини, що через прорив тепломережі затопило ТРЦ "Ocean Plaza" у центрі міста Києва.

"Говорити, що магістраль була в справному стані не коректно, адже магістраль лежить під землею, за нею не можна постійно спостерігати. Я думаю, що магістраль не була у відповідному стані - їй майже сорок років. Визначити згори, в якому стані магістраль, просто неможливо. Влітку, коли проводили випробування, вона їх витримала, але взимку навантаження іде постійно: вже третій місяць опалювального сезону, і у тому, що стався прорив магістралі, нічого дивного для мене немає", - заявив Сергієнко.

Він наголосив, що потрібно розібратись у причинах проблеми, а не давати емоційні оцінки.

"Чому залило ТРЦ? А тому що він стоїть нижче рівня дороги. Будівельники і замовник ТРУ мали передбачити цю ситуацію. Якщо би не магістраль, то могла би бути просто сильна злива... Мали би бути передбачене захисне обладнання для таких випадків. Але, мабуть, забудовник Ocean Plaza просто вирішив зекономити", - зазначив експерт.

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