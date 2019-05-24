У Києві відбувся синод ПЦУ: Obozrevatel News

У Києві відбувся синод ПЦУ

У столиці відбувся синод Православної церкви України. Його скликав предстоятель ПЦУ Епіфаній. Архієреї засідали у Будинку митрополита, що на території Софії Київської. Обговорювали реєстрацію статутів монастирів та духовних навчальних закладів ПЦУ. Проте, крім того, за словами експертів, мова йшла про конфлікт Епіфанія з Філаретом, який теж був присутній на засіданні. Біля проїзної брами під муром Софії зібралися його прихильники. Синод заборонив архієреям і клірикам займатися політикою – балотуватися до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування. Синод висловив повну підтримку предстоятелю ПЦУ Епіфанію.

Телефонна розмова Меркель та Зеленського

Президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Ангела Меркель телефоном обговорили ситуацію в Україні та необхідність повної реалізації Мінських угод. Зеленський та Меркель наголосили, що обидві країни зацікавлені в продовженні тісної співпраці у "Нормандському форматі" та у двосторонньому співробітництві між Німеччиною та Україною. У Зеленського також додали, що президент планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Відставка Терези Мей

Йде зі сльозами на очах. Британська прем‘єрка Тереза Мей оголосила про свою відставку. 7 червня вона залишає свою посаду, яку обіймала три роки. Окрім цього Мей залишить і крісло голови провладної Консервативної партії. Причина: відсутність прогресу у реалізації Brexit. На початку своєї каденції прем‘єрка обіцяла довести до кінця вихід країни з Євросоюзу – саме за це й голосували британці на референдумі у 2016 році. Станом на сьогодні Британія залишається 28 країною ЄС і напередодні там стартували вибори до Європарламенту.

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