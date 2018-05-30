У Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка

У Києві ввечері 29 травня у квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий застрелив російського журналіста Аркадія Бабченка.

За інформацією джерела "Обозревателя", він помер у машині "швидкої допомоги". Пізніше це підтвердили в поліції.

У Парламентській асамблеї ОБСЄ закликали владу України провести детальне і негайне розслідування злочину.

За словами нардепа від "Народного фронту" і члена колегії МВС Антона Геращенка, однією з версій убивства Бабченка будуть дії російських спецслужб.

Аркадій Бабченко був критиком кремлівського режиму і одним із засновників жанру сучасної військової прози. 21 лютого 2017 року він разом із родиною виїхав із Росії через постійні погрози. Після цього журналіст жив у Празі, Ізраїлі та Києві.