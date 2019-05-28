У Києві проживає близько 3000 мільйонерів: ДФС відзвітувала про декларування доходів киян

Начальник Головного управління ДФС у м.Києві Людмила Демченко зазначила, що під час цьогорічної кампанії декларування, перший етап якої завершився 1 травня, виявилась надзвичайно активною. За її словами, в цілому сума задекларованих киянами доходів до сплати, надзвичайно велика: 39,5 млрд гривень. Самостійно узгоджена сума податку на доходу фізичних осіб теж надзвичайно виросла. За словами Демченко, вона складає більше 2 млрд гривень.

Нагадаємо, цього року у Києві стало майже на 600 мільйонерів більше. За результатами цьогорічної кампанії декларування, у столиці про дохід більше одного мільйона гривень заявили майже 3000 мешканців, які задекларували 36 мільярдів 505 мільйонів гривень, що на 73% більше, ніж торік.

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