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17 грудня • оновлено в 19:07
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У Києві не працювали турнікети в метро: коментар прессекретарки метрополітену

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Прессекретарка київського метрополітену Наталія Макогон у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Вона прокоментувала випадки відмови обладнання метрополітену в Києві та черги, які утворилися внаслідок цього у столиці ввечері 16 грудня.

"Дуже дивно звучало у ваших анонсах, що з одного дня з проблемами у метро чомусь стало два. Сьогодні метро вже працює у звичному режимі без незрозумілих та непередбачуваних ситуацій. А вчора - так, у нас стався збій через перезавантаження обладнання. Сьогодні ми відпрацьовуємо усі можливі варіанти стандартних та нестандартних ситуацій на майбутнє, усі можливі алгоритми, що також стосується впровадження резервної оффлайн-системи, яка буде працювати з електронним квитком", - заявивла прессекретарка.

Вона також нагадала, що вже з 1 квітня 2020 року весь громадський транспорт в столиці перейде на систему електронного квитка.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Наталія Макогон
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