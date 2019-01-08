У Карпатах шукають туриста – Світовий Банк змінить очільника – Візит Кім Чен Ина до КНР – новини на ObozTV

У Карпатах тривають пошуки туриста, який заблукав в горах напередодні. Всього у Різдвяну ніч в засніжених Карпатах заблукали п'ять туристів. Двох знайшли вночі. Згодом виявили тіло ще одного чоловіка.

Президент Світового банку Джим Йонг Кім заявив про те, що йде зі своєї посади 1 лютого, після чого виконувати обов'язки президента фінансової інституції буде Крісталіна Георгієва.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин знову приїхав у Китай. Його запросив його президент - Сі Дзінпін. У Китай лідер КНДР прибув з дружиною і - традиційно на бронепоїзді.

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