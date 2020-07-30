Головна Новини
30 липня • оновлено в 17:01
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У Дніпрі сталася пожежа на території заводу

333
Читати матеріал російською

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини