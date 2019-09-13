У Держкіно знову проблеми: рішення про фінансування нових картин можуть скасувати

Голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради Олександр Ткаченко розповів про зустріч членів комітету з міністром культури, молоді та спорту України Володимиром Бородянським.

За словами Ткаченко, Бородянський повідомив депутатам про те, що Держкіно на останньому пітчингу гарантував державне фінансування проектів на суму 1.7 млрд грн, що втричі перевищує річний бюджет Держкіно. У своєму повідомленні у соцмережі Facebook він зазнчив, що викликають сумнів і критерії розподілу коштів, що спонукає до того, аби результати проведеного місяць тому пітчингу - відмінити.

Можливо, все так і є, як говорить пан Ткаченко, але його зацікавленість у змінах правил гри на кіноринку України більш ніж очевидна; як повідомляє Wikipedia, він є приватним інвестором мережі кінотеатрів “Лінія кіно”. Крім того, рік тому, у жовтні 2018 року, Ткаченко на прес-конференції, яка була присвячена остаточній приватизації Одеської кіностудії, представляв інвесторів.

До речі, на цьому 11-му пітчінгу, результати якого хоче скасувати Ткаченко і Бородянський, Одеська кіностудія, за отриманими коштами посіла “лише” друге місце, поступившись Star Media Влада Ряшина та мала отримати 74 млн грн. фінансування трьох кінопроектів.

Але, хто так міг збурити нове керівництво культури країни?

Невідомо, чи є актуальним склад експертної комісії, затверджений у грудні 2015 року, який донині розміщено на сайті Держкіно, але кілька прізвищ там викликають певні питання: чи можуть учасники цієї комісії подаватись на пітчінг?

А якщо вони вийшли зі складу комісії - де актуальна інформація на сайті?

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