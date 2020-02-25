У Держдумі зажадали від України воду в Крим в обмін на путівки

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Олег Нілов відзначився абсурдною заявою про воду для окупованого Криму.

Він заявив, що Україна нібито зобов'язана відкрити Північно-Кримський канал, оскільки влітку її громадянам через епідемію коронавируса доведеться їздити відпочивати на півострів. Нахабний ультиматум російський політик озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

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