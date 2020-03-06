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6 березня • оновлено в 19:51
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Туризм впав на 50%: експерт про ситуацію в Україні

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Віцепрезидент української асоціації туристичних агентств Максим Дереза у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, як коронавірус впливає на туристичну галузь.

"Вцілому на 50% туристичний ринок просів оп Україні, а якщо говорити по напрямках, які анулюють, це Італія та азійські країни, Китай та інші країни цього регіону. Є напрямки, на які оператори підняли чартери. Вони взяли на себе обов'язки, тому оператори зараз знижують ціни, щоб хоч якось компенсувати збитки", - заявив Дереза.

Він зазначив, що сьогодні можна в Єгипет полетіти у 4 зірки на тиждень за 100 доларів із перельотом.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Максим Дереза
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