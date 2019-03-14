''Турецький потік'' може бути не реалізований через курдів

Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначив, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Росією, яке, зокрема, включає в себе, крім будівництво газогону "Турецький потік", ще й будівництво АЕС Аккую на узбережжі Середземного моря та постачання до Туреччини російських комплексів С-400, може бути бід загрозою зриву, через розбіжності країн у вирішенні "курдського питання".

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