МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Турецький потік'' може бути не реалізований через курдів

97Читати матеріал російською

Експерт-міжнародник Андрій Каракуц зазначив, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Росією, яке, зокрема, включає в себе, крім будівництво газогону "Турецький потік", ще й будівництво АЕС Аккую на узбережжі Середземного моря та постачання до Туреччини російських комплексів С-400, може бути бід загрозою зриву, через розбіжності країн у вирішенні "курдського питання".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Андрій Каракуц

Новини

Всі новини