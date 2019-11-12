Ціна на газ буде підніматись відповідно до європейських цін: експерт з енергетики

Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері на ObozTV прокоментував новин про зрив опалювального сезону в Україні та тарифну сітку на послуги енергопостачання.

"Справа у тому, що є чіткі правила, чому збільшуються тарифи на комунальні послуги, є ринковий паритет з імпортом і відповідно згідно до постанови КМ, ціна з відставанням на 2 місяці коригується відповідно до ринкових цін в Європі на газ. Тому в Європі ціни почали підніматися, хоча вони є рекордно низькими для цієї пори року, відповідно ціна на газ теж піднялася. Ціни будуть ще підніматися, це не перше підняття. Тут багато що залежить від європейської кон'юнктури", - заявив експерт

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