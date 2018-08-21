Цимбалюк ярко приструнил рупоров Кремля в эфире росТВ

Украинский журналист Роман Цимбалюк разозлил кремлевских пропагандистов словами о том, что постоянным обсуждением войны в Украине и хвастовством "мощью" оккупационной армии они пытаются отвлечь внимание российского общества от повышения пенсионного возраста.

Кроме того, он прямо обвинил страну-агрессора в том, что кровопролитной войной на Донбассе, от которой она открещивается, ее правительство пытается закрыть миру глаза на оккупацию украинского Крыма. Яркую речь Цимбалюк произнес в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".