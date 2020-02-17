Цифрова грамотність в Україні: обов'язок чи розкіш

Експертка з питань працевлаштування Юлія Дрожжина у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучої "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим.

Вона прокоментувала нещодавні соціологічні дослідження щодо цифрової грамотності та обізнаності українців у роботі із ґаджетами.

"Звичайно ж, сама наявність ґаджетів та їхня доступність для населення дуже впливає на ці показники та цифрові навички. Питання також і у доступі до інтернету. Якщо ми подивимось у маленькі міста та маленькі селища, у людей там часто немає мобільного інтернету. Так, якщо є бажання, то теоретично, здобути знання на курсах можна, але лишається питання, на чому їх здобувати", - заявила Дрожжина.

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