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''Це торкнулося Росії і російських інтересів'' – Захарова зізналася у втручанні у внутрішні справи України

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Скандальний спікер МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців після війни, розв'язаної її країною на Донбасі, нібито кинулися шукати порятунку на території країни-агресора.

Тому, наголосила вона, росіяни не повинні втрачати інтересу до того, чим закінчаться вибори президента в Україні, задля власної безпеки. Цинічна заява Захарової пролунала в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1".

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