''Це торкнулося Росії і російських інтересів'' – Захарова зізналася у втручанні у внутрішні справи України

''Це торкнулося Росії і російських інтересів'' – Захарова зізналася у втручанні у внутрішні справи України303Читати матеріал російською
Скандальний спікер МЗС Росії Марія Захарова обурилася через те, що тисячі переселенців після війни, розв'язаної її країною на Донбасі, нібито кинулися шукати порятунку на території країни-агресора.
Тому, наголосила вона, росіяни не повинні втрачати інтересу до того, чим закінчаться вибори президента в Україні, задля власної безпеки. Цинічна заява Захарової пролунала в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1".
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