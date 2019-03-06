Це не реформа: Насіров прокоментував розділення ДФС на дві служби

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров наголосив, що рішення українського уряду про розділення Державної фіскальної служби на Державну податкову службу та на Державну митну службу, не можна назвати реформою. Він зазначив, що перед розділенням цих служб має відбутись низка попередніх підготовчих кроків.

Натомість він зазначив, що ще у 2015 році Міжнародний валютний фонд надав рекомендацію про те, що саме таку, об'єднану форму фіскальних органів, втілено в практику найрозвинутіших країн світу.

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