Це не дебати: Аласанія скаржиться на погану комунікацію зі штабами кандидатів

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія зазначив, що те, що буде відбуватись завтра на НСК "Олімпійський", неможливо назвати дебатами, через те, що формат великого яскравого дійства не відповідатиме формату прописаному в законі.

За його словами, такої поганої комунікації, яка відбувається як між штабами кандидатів в президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка, так і кожного зі штабів з НСТУ, йому ще ніколи не доводилось стикатися.

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