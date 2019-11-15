Це може бути початком розколу "Слуги народу": експерт прокоментував новий скандал

Політичний експерт Денис Рибачок у прямому етері на ObozTV прокоментував скандали із виключенням депутатів з партії "Слуга народу".

На його думку, те, що зараз відбувається, - це тенденції до внутрішнього розколу у партії, які рано чи пізно мали проявитися.

"Просто за рахунок того, як взагалі було сформовано фракцію "Слуга народу", за яким принципом люди підбиралися на вибори. Зараз взагалі виникає питання, для чого взагалі "Слуга народу", знаючи цю інформацію, якщо як каже пан Давид Арахамія, що можна просто в Гуглі пошукати, хто такий чоловік пані Скороход, для чого тоді пані Скороход була висунута "Слугою народу на виборах? Чи справді "Слуга народу" ретельно перевіряла своїх кандидатів? Або, можливо, "Слуга народу" в такий спосіб залучала певних людей і відразу мала на них певний компромат, що ставало певним приводом для голосування за той, чи інший законопроект. Більше того, якщо Арахамія знав, що пані Скороход вже місяць пропонує гроші за звільнення свого чоловіка, то питання в тому, чому він весь цей час мовчав?" - заявив Рибачок.

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