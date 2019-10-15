Це було унікально: журналіст про пресконференцію Зеленського

Політичний оглядач порталу OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV прокоментував пресмарафон президента України Володимира Зеленського.

"По-перше, хочу сказати, що це було унікально, тому що під кінець пресконференції усі були виснажені. Атмосфера була неформальна. Мені сподобалось, що всі журналісти змогли поставити питання, тому що зазвичай, коли ми маємо прес-конференцію, то лише частині журналістів вдається встигнути поставити питання, а тут, я думаю, що 95% відсотків людей, які акредитувалися, змогли поставити питання президентові України", - заявив журналіст.

Щодо мінусів цього формату, то Тисячний зазначив, що на 10-11 годину президент вже фізично не міг правильно формувати свої думки, і там вже була "вода".

"Вона можливо була і на початку, але вже під кінець і самі журналісти почали ставити питання, які повторювалися і цікавий факт, що президент закрив цю прогалину цими 14 годинами, але важливо, щоб такі зустрічі відбувалися регулярно", - додав політичний оглядач.

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