Три українські партії закликали українців вийти на Майдан
Три українські партії закликали українців вийти на Майдан.
"Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" закликали українців зібратись на Майдані Незалежності, щоб нагадати українській владі про неможливість капітуляції під час зустрічі у нормандському форматі.
"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13.00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом – до перемоги!" – повідомляється на сайті "Європейської Солідарності"
Ці три фракції вважають, що напередодні зустрічі українці мають нагадати президентові про "червоні лінії" щодо Донбасу.
"Жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації; жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу; жодних політичних дій, зокрема виборів на окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю за державним кордоном; жодних компромісів щодо деокупації і повернення Криму в Україну; жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", – йдеться у тексті.
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