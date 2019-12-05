Три українські партії закликали українців вийти на Майдан.

"Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" закликали українців зібратись на Майдані Незалежності, щоб нагадати українській владі про неможливість капітуляції під час зустрічі у нормандському форматі.

"Закликаємо усіх українців, усі державницькі політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13.00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну. Разом – до перемоги!" – повідомляється на сайті "Європейської Солідарності"

Ці три фракції вважають, що напередодні зустрічі українці мають нагадати президентові про "червоні лінії" щодо Донбасу.

"Жодних компромісів щодо унітарної держави і жодної федералізації; жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу; жодних політичних дій, зокрема виборів на окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю за державним кордоном; жодних компромісів щодо деокупації і повернення Криму в Україну; жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії", – йдеться у тексті.

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