Три бали: експерт оцінив роботу Верховної Ради

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував підсумки перших ста днів роботи Верховної Ради дев'ятого скликання.

"Ну, і не добре, і не погано. Працювали злагоджено, зрозуміло, що як єдине ціле, але на це і був розрахунок. Лише під кінець почались якісь розколи, хтось почав виставляти на світ брудне шмаття. Перші сто днів протримались з п'яти на три. Мені здається, що ці диструктивні процеси, вони будуть посилюватись. Вже запущена частина незворотних процесів. Вони ворогів наробили у своїй власній фракції, які тепер ходять і розповідають усім, виносять оці скелети з усіх шаф, з секретних чатів, про конверти і т.д.", - заявив Тизенгаузен.

Він також дав прогнози щодо існування цієї ВР у тому вигляді, в якому вона існує зараз, у наступні 100 днів.

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