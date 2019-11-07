Треба максимально абстрагуватися від імпічменту Трампа: експерт з міжнародних питань

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко у прямому етері ObozTV прокоментував лист президента США Дональда Трампа до президента України.

"Зараз у США іде внутрішня гра із дискредитацією президента Трампа, і доведення того, що тиск був і він стосувався саме справи проти Хантера Байдена. А з іншого боку, ті самі республіканці хочуть спростувати цю тезу, і на додаток до цього спростування, вони готові демонструвати подібні листи, де немає жодних умов, і є виключно воля президента, де він повністю підтримує Зеленського, і немає жодного тиску. Будуть вкидати і одні, і інші. І нам просто лишається спостерігати, і, бажано, не втручатися у цю боротьбу. Будь-який рух з нашої сторони, будь-який рух Зеленського або Єрмака, або ще когось із тих людей, про яких зараз говорять, люди, які знають, які були максимально обізнані із тим, що відбувається в Україні. Нам треба зараз демонструвати витримку і максимально абстрагуватися", - заявив Кравченко.

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