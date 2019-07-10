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Травматичні майданчики: як потерпають діти на майданчиках кандидатів в депутати

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Експерт з питань захисту дітей Олена Лізвінська зазначила, що протягом року звертаються десятки сімей, які просять про допомогу перед дитячими майданчиками, побудованими у період передвиборчих кампаній.

За її словами, кандидати в депутати, не переймаються питанням благоустрою впродовж п'яти років, а напередодні виборів активно починають будівництво дитячих майданчиків, безпека яких для дітей, здебільшого, низька. За її словами, майданчики не тільки встановлюються з порушеннями, але й мають вади виробників.

Нагальним питанням лишається і відповідальність за встановленим майданчиком. Наприклад, дерев'яні споруди на майданчиках руйнуються вже протягом двох років.

Вона назвала проблемою ігрових майданчиків те, що для дітей до 4-х років вони є, то для дітей старшого віку та підлітків їх немає взагалі.

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Олена Лизвинська
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