Транспортний колапс у столиці
Боярка, Васильків, Вишгород, Ірпінь та інші міста поблизу Києва, загалом їх 11 - це міста, з яких щоранку в столицю їдуть на роботу.
В сюжеті ObozTV йдеться про транспорт, яким щоранку мешканці передмістя Києва дістаються до роботи.
Журналісти розповіли, за що поліція штрафує водіїв маршрутних таксі, а також взяли інтерв'ю у водіїв маршруток та поліцейських.
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