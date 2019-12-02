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2 грудня • оновлено в 22:15
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Транспортний колапс у столиці

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Боярка, Васильків, Вишгород, Ірпінь та інші міста поблизу Києва, загалом їх 11 - це міста, з яких щоранку в столицю їдуть на роботу.

В сюжеті ObozTV йдеться про транспорт, яким щоранку мешканці передмістя Києва дістаються до роботи.

Журналісти розповіли, за що поліція штрафує водіїв маршрутних таксі, а також взяли інтерв'ю у водіїв маршруток та поліцейських.

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