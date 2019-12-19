Трампу оголосили імпічмент за двома статтями: прогнози експертки

Експертка з мыжнародних пиань Анна Шелест у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала новини, що палата представників висловила імпічмент президенту Дональду Трампу.

"Я думаю, що шанси на реальний імпічмент десь п'ятдесят на п'ятдсят. І залежить це від двох речей. Перше - це, чи буде процедура короткою, на чому наполягає сьогодні сенат. Якщо вона буде короткою, то тут просто буде партійне голосування, а якщо це буде довга процедура, то під час обговорення можуть спливти якісь додаткові факти, які переважать, і кожен з республіканців буде приймати вже не партійне ріщення, а рішення відповідно до ситуації", - заявила Шелест.

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