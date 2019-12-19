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19 грудня • оновлено в 20:49
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Трамп розлючено звернувся до зрадників

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Президент США Дональд Трамп вельми розлютився після голосування за оголошення йому імпічменту. Його засмутили окремі конгресмени, з яким він підтримував стосунки.

Так, він невтішно висловився про конгресвумен Деббі Дінгелл, пригадавши їй свою допомогу в організації похорону її чоловіка.

"Деббі Дінгелл взагалі красуня. Дзвонить мені місяців вісім тому, її чоловік прожив довге життя. Я обійшовся з ним не за другим класом, не за третім або четвертим, хоча міг би. Я зробив все за першим класом з плюсом. Приспустити прапори, хоча з чого б їх спускати заради колишнього конгресмена? Зробили те, це. Дзвонить: "Це так прекрасно, дякую велике. Він дивиться зверху", – сказав він на мітингу у штаті Мічиган.

"Я сказав: "Все нормально, не турбуйся ". Але, може, він і знизу дивиться. Я не знаю", – додав Трамп.

Відповідь від конгресвумен відразу ж з'явилася в Twitter. "Пане президенте, давайте залишимо політику осторонь. Мій чоловік заслужив усі почесті після життя на службі. Я готуюся до першого сезону свят без коханої людини. Ви зачепили мене так, як ви і уявити не можете", – написала вона.

При цьому Трамп також пригадав, що ще до того як взяв участь у виборах президента, сам робив пожертвування політикам, у тому числі демократам. У їх числі була конгресвумен Керолін Мелоуні.

"І перша, кого я бачу, це Керолін Мелоуні: "Я піднімаю руку за імпічмент". Так поверни мені ці бісові гроші, які я платив тобі. Нехай вона все мені поверне", заявив лідер США.

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